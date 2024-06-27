В Минтрансе Подмосковья назвали самый популярный способ оплаты проезда в автобусах Мострансавто

Самым популярным способом оплаты проезда в автобусах АО «Мострансавто» в 2024 году стали банковские карты, ими с начала года оплатили более 72 миллионов поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что чаще всего такой способ оплаты фиксировался на маршрутах № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» и № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная».

«В автобусах компании существует строгий запрет на оплату и прием наличных денежных средств. <…> пассажирам автобусов Мострансавто доступны все способы безналичной оплаты поездок: банковскими или транспортными картами «Стрелка» или «Тройка», а также социальными картами», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.