В Минтрансе Подмосковья подвели итоги зимнего содержания дорожной сети

В прошедшем зимнем сезоне содержания дорожной сети для уборки и очистки дорог от снега в среднем привлекали более 1,2 тысячи единиц снегоуборочной техники, в общей сложности было вывезено более миллиона кубометров снега. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Максимальное число ресурсов задействовали во время сильных снегопадов — это свыше 1,5 тысячи единиц техники и более 2,3 тысячи дорожных рабочих», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Перед наступлением зимы в регионе подготовили около 1,2 миллиона тонн противогололедных материалов. Высота снежного покрова в начале марта составила около 75 сантиметров, что на 50 сантиметров выше климатической нормы. Еще одной особенностью минувшей зимы стали неоднократные перепады температуры. В ведомстве отметили, что в апреле дорожные службы должны будут перейти на весенне-летнее содержание дорожной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.