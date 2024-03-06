В Минтрансе Подмосковья представили статистику аварийности

В январе 2024 года на дорогах Подмосковья зафиксировали 226 аварий с погибшими и ранеными, что на 5% меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи со скорой сменой сезона хочу обратить внимание автолюбителей на соблюдение скоростного режима — смотрите на дорожное покрытие, весной на дорогах неизбежны как скопления воды из-за осадков и таяния снега, так и гололедица утром и поздним вечером», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Зампред также добавил, что в число погибших в ДТП в начале этого года снизилось на 12%, число раненых — на 15%. В ведомстве также призвали пешеходов не создавать аварийные ситуации, не ходить по краю проезжей части и надевать световозвращающие элементы. Отметим, что подмосковная Госавтоинспекция также регулярно проводит рейды, направленные на контроль соблюдения ПДД. На этой неделе автоинспекторы будут массово проверять водителей на трезвость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.