В Минтрансе Подмосковья рассказали, какие обязанности перед маломобильным пассажиром есть у водителя такси

Водитель такси обязан оказывать необходимую помощь маломобильным пассажирам, в Подмосковье ведется особый контроль за соблюдением этого требования. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, водители такси должны помогать пассажиру сесть и выйти из машины, обеспечить наличие места для кресла-коляски в багажнике, а также бесплатно перевозить собаку-поводыря. Помимо этого, в салоне такси должна быть информация с инициалами водителя, названием компании, условиями перевозки. Она должна быть прописана крупным шрифтом, в том числе, рельефно-точечным шрифтом Брайля. Сообщить о нарушениях со стороны таксиста можно по телефону горячей линии: 8(495) 228-19-19.

«Отметим, что маломобильным пассажирам необходимо при заказе такси указать о наличии инвалидности. <…> За несоблюдение закона перевозчику может грозить штраф до 30 тысяч рублей. (ст. 9.13 КоАП РФ)», — добавили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.