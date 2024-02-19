В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано около 770 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Калужском, Каширском, Можайском, Щелковском, Варшавском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе, уточнили в ведомстве.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Дон», «Урал», «Балтия», «Волга», «Холмогоры» и А-105. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных машин.