В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Этим утром на дорогах Подмосковья достаточно свободно, загруженность оценивается всего в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дорогах зафиксировано почти 790 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Киевском, Ленинградском, Щелковском, Можайском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону столицы, уточнили в областном Минтрансе.

Также небольшие заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Балтия», «Урал», «Дон», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали не совершать резких маневров, соблюдать требования дорожных знаков и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Красногорске откроют два путепровода.