В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

В понедельник утром на дорогах Подмосковья достаточно свободно, зафиксировано свыше 795 тысяч машин.

Загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Каширском, Щелковском, Калужском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Дон», «Балтия», «Крым», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105, уточнили в областном Минтрансе.

Автомобилистов призвали избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по трассе М-5 в Люберцах.