В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром
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Утром в четверг на дорогах Подмосковья достаточно свободно, загруженность оценивается всего в три балла.
Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, небольшие заторы в сторону столицы есть на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Новорижском и Новорязанском шоссе.
В ведомстве призвали автомобилистов быть аккуратными и внимательными за рулем. Водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по трассе М-5 в Люберцах.