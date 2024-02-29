В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром в четверг на дорогах Подмосковья достаточно свободно, загруженность оценивается всего в три балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, небольшие заторы в сторону столицы есть на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Новорижском и Новорязанском шоссе.

В ведомстве призвали автомобилистов быть аккуратными и внимательными за рулем. Водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по трассе М-5 в Люберцах.