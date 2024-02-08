В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Ярославском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Варшавском, Дмитровском, Волоколамском, Минском, Новорижском, Мякининском, Новорязанском и Носовихинском шоссе.

Также заторы есть на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы, указали в областном Минтрансе.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за обрушившегося на регион циклона «Ольга».