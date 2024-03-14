В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг

Утром в четверг загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Щелковском, Можайском, Варшавском, Осташковском, Носовихинском, Новорижском и Новорязанском шоссе в сторону столицы.

Движение также затруднено на трассах «Беларусь», «Дон», «Урал», «Крым», «Холмогоры» и «Волга», уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по содержанию дорог после зимы.