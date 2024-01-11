В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья относительно свободно — загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Волоколамском, Калужском, Каширском, Можайском, Носовихинском и Новорязанском шоссе в сторону столицы.

Также небольшие заторы есть на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, в том числе соблюдать дистанцию и скорость.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области стартовал основной этап реконструкции Каширского шоссе.