В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг
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Этим утром на дорогах Подмосковья относительно свободно — загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.
Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Волоколамском, Калужском, Каширском, Можайском, Носовихинском и Новорязанском шоссе в сторону столицы.
Также небольшие заторы есть на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы, уточнили в ведомстве.
Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, в том числе соблюдать дистанцию и скорость.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области стартовал основной этап реконструкции Каширского шоссе.