В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в пятницу

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Щелковском, Можайском, Каширском, Калужском, Волоколамском, Варшавском, Носовихинском, Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Крым», «Беларусь», «Урал», «Волга», «Дон» и «Холмогоры», указали в областном Минтрансе.

Автомобилистов призвали не совершать резких маневров, быть за рулем предельно внимательными и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работах по ликвидации последствий сильного снегопада в Московской области.