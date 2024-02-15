Губернатор Воробьев: 18 тысяч специалистов ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье

Порядка 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин убирают дворовые и общественные территории Подмосковья от последствий снегопада, еще две тысячи единиц техники очищают от снега областные дороги. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.