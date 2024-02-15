Губернатор Воробьев: 18 тысяч специалистов ликвидируют последствия снегопада в Подмосковье
Фото: [Константин Семенец]
Порядка 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин убирают дворовые и общественные территории Подмосковья от последствий снегопада, еще две тысячи единиц техники очищают от снега областные дороги. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«С самого утра наши дворники и вся снегоуборочная техника справляются со снегопадом в Подмосковье <…>. К уборке снега мы также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники», — написал губернатор.
Воробьев подчеркнул, что особенно тщательно в регионе уделяют внимание расчистке проездов к контейнерным площадкам. По его словам, помощь в этом оказывают 309 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза. Губернатор поблагодарил специалистов за поддержку.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.