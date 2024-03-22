В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в пятницу

Этим утром на дорогах Подмосковья достаточно свободно, загруженность оценивается всего в три балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Варшавском, Можайском, Пятницком, Калужском, Щелковском, Осташковском, Волоколамском и Новорижском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Крым», «Волга», «Дон», «Урал», «Холмогоры» и А-105, добавили в ведомстве.

Всего на дорогах региона этим утром зафиксировано свыше восьмисот тысяч автомобилей. Водителей призвали не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал варианты решения проблемы с пробками на Щелковском шоссе.