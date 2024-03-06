Губернатор Подмосковья рассказал о вариантах решения проблем с пробками на Щелковском шоссе

В Подмосковье рассматривают несколько вариантов для того, чтобы решить проблему с пробками на Щелковском шоссе. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Загруженность здесь высокая — 126 тысяч машин в сутки. В часы пик пробки достигают 8-9 баллов. Сейчас Щелковское шоссе в районе Балашихи — это всего две полосы. Мы долго вместе с экологами прорабатывали возможность строительства трассы по границам парка «Лосиный остров», но было много ограничений. Поэтому мы от него отказались», — написал губернатор.

По его словам, власти также рассматривали возможность строительства дублера через Горенский и Озерный лесопарки, парк Пехорка и центральную часть Балашихи, однако, этот вариант также не подошел.

Воробьев уточнил, что сейчас совместно с федеральными властями было решено расширить шоссе. Губернатор подчеркнул, что проект является очень важным, потому что он позволит улучшить транспортную доступность для 1 миллиона человек — жителей Балашихи, Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного городка.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.