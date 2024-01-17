В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в среду

Утром в среду на дорогах Подмосковья относительно свободно — загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что этим утром на дорогах региона зафиксировано более 680 тысяч автомобилей.

Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Щелковском, Можайском, Каширском, Осташковском, Новорижском и Носовихинском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Дон», «Крым», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и быть аккуратными за рулем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за год в регионе отремонтировали почти две тысячи километров дорог.