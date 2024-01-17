В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в среду
Фото: [Unsplash]
Утром в среду на дорогах Подмосковья относительно свободно — загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что этим утром на дорогах региона зафиксировано более 680 тысяч автомобилей.
Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Щелковском, Можайском, Каширском, Осташковском, Новорижском и Носовихинском шоссе.
Также заторы есть на трассах «Дон», «Крым», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105.
Автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и быть аккуратными за рулем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за год в регионе отремонтировали почти две тысячи километров дорог.