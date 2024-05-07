В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром во вторник

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано почти восемьсот тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Можайском, Калужском, Варшавском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Волга» и «Крым», уточнили в ведомстве. Водителей призвали соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область вошла в тройку лидеров по индексу качества городской среды.