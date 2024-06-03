В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе вечером

Загруженность дорог Подмосковья в понедельник вечером оценивается в пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что наиболее затрудненное движение зафиксировано в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское. Водителей региона призвали быть осторожными на дорогах в связи с возможными осадками. Им также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.