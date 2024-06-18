В Минтрансе Подмосковья рассказали о самых популярных маршрутах Мострансавто

АО «Мострансавто» провело анализ пассажиропотока и составило рейтинг из трех маршрутов, на которых жители и гости Подмосковья совершили больше всего поездок с начала 2024 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Лидером по востребованности стал маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» (МАП № 9 г. Долгопрудный). На нем зафиксировали более 2,2 миллиона поездок. В рейтинг также вошли маршруты № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 г. Королев) и № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» (МАП № 10 г. Королев). В ведомстве уточнили, что обслуживание на этих маршрутах происходит по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.