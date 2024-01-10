В Минтрансе Подмосковья рассказали об обеспечении безопасности в новогодние праздники

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья и волонтеры в период новогодних праздников ежедневно проводили дежурства, направленные на соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В частности, мероприятия прошли в деревнях, СНТ и других местах притяжения граждан, в них приняли участие более 1,7 тысячи человек. Помимо этого, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проводили массовые проверки и рейды «Нетрезвый водитель» во всех округах региона. В результате более 400 водителей привлекли к ответственности за управление автомобилем с признаками опьянения.

«В праздничные дни на дорогах Московской области в среднем было зафиксировано от 1 до 1,8 млн автомобилей — это на 5-10% меньше, чем в прошлом году», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.