В Минтрансе Подмосковья рассказали об открытии новых зон каршеринга в регионе

Оператор каршеринга Ситидрайв расширил зону покрытия сервиса, теперь для начала и завершения аренды доступны еще четыре городских округа Подмосковья — Жуковский, Лыткарино, Раменский и Дзержинский. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ситидрайв прислушивается к пользователям, чтобы сделать использование каршеринга комфортным и доступным. Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут еще удобнее», — сообщил представитель Ситидрайва.

Пользователи сервиса могут воспользоваться поминутным или фиксированным тарифом. Кроме того, у них есть возможность приобрести абонемент и пакеты поездок от двух часов до семи дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.