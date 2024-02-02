В Минтрансе Подмосковья составили список маршрутов, следующих до красивых мест для зимних фотосессий

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области составило список мест из 30 автобусных маршрутов, которые следуют до живописных мест региона для прогулок или проведения зимних фотосессий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на маршрутах № 65 «Дубровицы-Станция МЦД Подольск» и № 417 «Дубровицы-Метро Лесопарковая» можно добраться до усадьбы Дубровицы в Подольске, восемь автобусных маршрутов ведут до усадьбы Архангельское в Красногорске. В окрестностях Сергиева Посада расположена Усадьба Абрамцево, до нее ведут маршруты № 55 «Сергиев Посад (Вещевой рынок) — Хотьково — Абрамцево» и № 76 «ТЦ „Капитолий“ — Абрамцево». До парка-усадьбы Кривякино в Воскресенске можно добраться на 18 маршрутах общественного транспорта. Полный список маршрутов размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.