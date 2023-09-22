В МОНИКИ будут проводить больше операций

В МОНИКИ в этом году планируют проводить больше операций, сообщает Минздрав Подмосковья. За шесть месяцев текущего года здесь провели уже четырнадцать тысяч операций. К концу года показатель составит более тридцати одной тысячи.

Сейчас в институте работают тридцать четыре операционные. К концу года планируется открыть еще семь. В результате число проводимых операций будет увеличено на 30%.

Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, ранее в МОНИКИ открылся первый в Подмосковье многопрофильный дневной стационар.

Помимо этого, учреждение оснащают новым оборудованием. В 2022 году для него закупили две сотни единиц техники на 800 миллионов рублей. В 2023-м поставят еще три с половиной сотни единиц.

«Все это позволит МОНИКИ и дальше развивать хирургию в Подмосковье», - заключила Стригункова.

По итогам прошлого года в учреждении провели около двадцати семи тысяч операций. Этот показатель на 45% выше, чем в 2020 году.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что детский госпиталь в Красногорске планируется достроить через полгода.