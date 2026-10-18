В московском бизнес-центре «Красный богатырь» произошел пожар

Возгорание произошло на втором этаже бизнес-центра на Краснобогатырской улице в Москве. Пожар уже потушили, информации о пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в столичном МЧС.

В здании бизнес-центра на Краснобогатырской улице в Москве произошло возгорание. О происшествии ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным столичного управления МЧС, пожар случился по адресу: Краснобогатырская улица, дом 2, строение 15. Огонь вспыхнул на втором этаже здания, однако его удалось потушить. Информации о пострадавших не поступало.

Согласно открытым источникам, по этому адресу находится бизнес-центр «Красный богатырь».

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