В Московскую область вернулись 20-градусные морозы

В Московский регион вернулись двадцатиградусные морозы, но они задержатся ненадолго, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, указал метеоролог, в Подмосковье минувшей ночью наблюдались большие температурные контрасты. В Черустях было всего 6,7 градуса мороза, а на западе региона столбики термометров опустились до отметки ниже минус двадцати градусов. Холоднее всего в Московской области было в Мелихово.

В Москве холоднее всего этой ночью было в ТиНАО — 22 градуса мороза, а на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила 14,3 градуса мороза.

Волна холода, накрывшая столичный регион, будет непродолжительной, указал синоптик. Уже завтра температура воздуха окажется выше климатической нормы, а в четверг начнется оттепель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что последствия сильного снегопада в Подмосковье ликвидировали восемнадцать тысяч специалистов.