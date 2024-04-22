В Москве корги спасли от «сладкой смерти» после трапезы шоколадками

Хвостатый сладкоежка Тедди не стал сдерживаться при виде 20 упаковок шоколадок и сточил их в течение часа. Животное экстренно пришлось везти ветеринарам, которые чудом спасли питомца москвичей, пишет сайт aif.ru со ссылкой на социальный комплекс Москвы.

Корги съел «киндер-шоколад» с фантиками. 250 грамм удовольствия едва не стоили 9-килограммовому псу жизни. Хозяева животного заметили пропажу шоколадок через час, после чего незамедлительно повезли питомца в клинику.

История оказалась со счастливым концом. В столичном комплексе отметили, что Тедди удалось помочь. Пес в течение суток восстанавливался, но вскоре встал на лапы и почувствовал себя лучше.

Ветеринары напомнили, что собаками нельзя шоколад. Это один из самых токсичных для животных продуктов. При этом чем темнее лакомство, тем опаснее. Все из-за содержания какао-бобов. Чрезмерное попадание шоколада в организм может привести к летальному исходу

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