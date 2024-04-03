Врачи в Ступино спасли пациентку, потерявшую речь и подвижность из-за инсульта

В региональный сосудистый центр Ступинской больницы поступила 31-летняя пациентка, у которой наблюдались признаки ишемического инсульта — искривленная улыбка, нарушение речи и двигательных функций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи выявили у нее окклюзию — закупорку тромбом среднемозговой артерии, необходимой для снабжения кровью головного мозга, что угрожало жизни девушки. В связи с этим специалисты приняли решение экстренно провести операцию.

«В экстренном порядке мы удалили 3-миллиметровый тромб из ее левой среднемозговой артерии. Практически сразу к ней вернулись подвижность и речь. Спустя несколько часов состояние девушки полностью стабилизировалось. Проведение таких операций возможно благодаря работе регионального сосудистого центра, оснащенного современным оборудованием, в том числе ангиографом», — рассказал заведующий отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Петр Золотарев.

Он уточнил, что инсульт может развиваться не только из-за генетических факторов и врожденной аномалии сердца и сосудов, но и из-за вредных привычек. Данная пациентка увлекалась курением, отметил врач. Теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ее выписали на амбулаторное лечение.

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