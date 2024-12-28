В Москве открыли три новые станции метро по Троицкой линии

Московский метрополитен открыл три новые станции на Троицкой линии. Услугам москвичей и гостей столицы представили станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Первый участок Троицкой линии открыли еще в сентябре уходящего года. На нем находились всего четыре станции. Теперь этот список пополнился еще тремя. К станциям «Новаторская», «Тютчевская», «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов» добавились «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Вдобавок к этому появился переход на красную, Сокольническую ветку метро.

Ранее сообщалось об открытии новой станции метро в Санкт-Петербурге. Она стала первой, введенной в строй за последние пять лет. Станция «Горный институт» стала одной из самых глубоких в городе. Планируется, что ею будет пользоваться по 100 тыс. пассажиров в день.