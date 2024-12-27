В Санкт-Петербурге впервые за пять лет открыли новую станцию метро

В Санкт-Петербурге в пятницу, 27 декабря, была открыта новая станция метро «Горный институт». Губернатор города Александр Беглов сообщил, что станция будет обслуживать около 100 тыс. пассажиров ежедневно, передает РИА Новости.

Станция «Горный институт» располагается на оранжевой Лахтинско-Правобережной линии метрополитена и является одной из самых глубоких в Петербурге — некоторые участки тоннелей находятся на глубине около 70 м. Это уже третья станция метро на Васильевском острове.

Протяженность нового участка метрополитена от «Спасской» до «Горного института» составляет свыше 3,6 км. Строительство началось в 2014 году, и на данном участке также планируется открытие станции «Театральная», которая пока не открыта.

Дизайнерское оформление «Горного института» посвящено истории Санкт-Петербургского горного университета, основанного Екатериной II. В отделке галереи, вестибюля и самой станции использованы отечественные материалы: гранит, мрамор и габбро-диабаз.

Архитектурное оформление включает мозаики, выполненные во флорентийской технике, с изображениями на темы горнодобычи и природных ресурсов Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также панорамы Главного корпуса университета. Еще два панно, оформленные в абстрактном стиле, также посвящены горной тематике.

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