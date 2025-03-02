В Москве сотрудника Wildberries приговорили к принудительным работам за хищение товаров

Хорошевский суд Москвы вынес приговор сотруднику пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, признав его виновным в хищении товаров на сумму 356 тыс. руб., сообщило РИА Новости. Суд назначил мужчине наказание в виде 18 месяцев принудительных работ с удержанием 10% от его заработной платы.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый использовал свой персональный кабинет для размещения заказов, оплачивая товары лишь после их получения. Затем он сканировал товары и отменял заказы в приложении, что позволило товарам вернуться на склад. После этого злоумышленник удалял их из системы, фактически присваивая себе.

Судебное постановление содержало 9 страниц подробного списка похищенных товаров. В него вошли такие товары, как футболка «Король и Шут», медицинский халат, настольные игры, книга по половому воспитанию, товары для взрослых, статуэтка дракона, лосины и робот для мойки окон. Наиболее дорогими из украденного оказались браслет на ногу за 33 тыс. руб. и автомагнитола стоимостью 13 458 руб.

Несмотря на то, что обвиняемый отказался давать показания в суде, он признал свою вину и согласился со списком похищенных товаров, объясняя свои действия сложной финансовой ситуацией. Суд постановил взыскать с него 326 тыс. руб. в пользу ООО «Вайлдберриз». Часть суммы мужчина согласился вернуть добровольно, перечислив почти 30 тыс. рублей.

Ранее SHOT сообщил, что российские продавцы и владельцы ПВЗ не поддержали введение биометрии для покупателей маркетплейсов.