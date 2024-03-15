В Мособлизбиркоме озвучили актуальную явку избирателей на выборах президента

В Московской области появились новые данные о явке избирателей на выборах президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Так, по состоянию на 15:00 по московскому времени явка на избирательных участках составила 13,57%, это 772 516 человек. Еще 272 456 человек (31,54 %) приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.