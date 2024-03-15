В Мособлизбиркоме рассказали, как проходит голосование на удаленных территориях Подмосковья

Специальные передвижные пункты для голосования работают в удаленных территориях Подмосковья на выборах президента России, рассказали в Мособлизбиркоме.

Речь идет о районах, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение. Пункты расположены в автобусах, работу каждого обеспечивают по два члена участковой комиссии.

Автобусы оборудованы всем необходимым, в том числе местами для выдачи бюллетеней и их тайного заполнения, а также местами для наблюдателей и представителей прессы.

Найти такие автобусы достаточно просто, они брендированы специальным знаком с символикой выборов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить порядок и безопасность на избирательных участках региона.