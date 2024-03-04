В Мострансавто назвали маршруты, на которых пассажиры Подмосковья совершили больше всего поездок с начала года

Маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) компании АО «Мострансавто» стал самым востребованным у пассажиров с начала 2024 года, на нем совершили более миллиона поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вторым по популярности стал маршрут № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный), на нем было совершено более 700 тысяч поездок. В тройку лидеров также вошел маршрут № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» (МАП № 1 г. Люберцы) — почти 700 тысяч трансакций.

«Все указанные маршруты работают по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.