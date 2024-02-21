В Мукачево цыгане избили сотрудника военкомата

Инцидент произошел возле автомойки.

Позже полиция Мукачево заявила, что драка никак не связана с профессиональной деятельностью военкома, а возникла на бытовой почве. По ее факту возбудили дело о хулиганстве.

Сотрудники ТЦК на Украине все чаще сталкиваются с ненавистью простых украинцев, которая стала реакцией на тотальную мобилизацию. Ранее сообщалось, что военкоматы на Украине переводят на круглосуточную работу.