В Наро-Фоминске подвели пятилетний итог: выполнено 97% народных наказов

В хореографической школе имени Ирины Зайцевой прошло расширенное выездное заседание Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа. Главным пунктом повестки стал отчет главы Романа Шамнэ о деятельности администрации в 2025 году и ходе реализации Народной программы. Депутаты заслушали доклад, признали работу удовлетворительной и приступили к формированию планов на ближайшие годы.

Площадка для заседания выбрана не случайно — учреждение культуры стало местом встречи депутатского корпуса, профильных руководителей, силовиков, общественников и представителей градообразующих предприятий. В центре внимания оказался развернутый доклад главы округа Романа Шамнэ, который охватил все ключевые сферы жизни муниципалитета: экономику, социальную политику, благоустройство, образование, медицину, спорт и поддержку участников СВО.

Особый акцент в выступлении сделан на Народной программе, запущенной пять лет назад. В 2021 году жители направили более 11,6 тысячи предложений, которые легли в основу стратегии развития. На сегодняшний день выполнено 97% наказов, а оставшиеся переходящие объекты уже интегрированы в государственные проекты с горизонтом планирования до 2027 года.

Цифры говорят сами за себя: бюджет округа достиг 17,5 миллиарда рублей, показав рост на 22% по сравнению с предыдущим периодом. Среди заметных достижений — 169 проектов инициативного бюджетирования, профинансированных на сумму свыше 100 миллионов рублей. В округе появилось 15 новых детских и спортивных площадок, капитально отремонтированы 17 образовательных учреждений. Преобразились и общественные зоны: обновленная набережная реки Нары, благоустроенный лесопарк «Дубки» и исторический центр города Вереи теперь служат точками притяжения для горожан.

После обсуждения депутаты единогласно проголосовали за положительную оценку деятельности администрации. Завершением встречи стало награждение: благодарности и почетные грамоты получили руководители предприятий, сотрудники бюджетной сферы и активисты, чей вклад в развитие округа признан значимым.

Работа над новой Народной программой уже стартовала. Как и прежде, основой для нее станут предложения самих жителей — именно они определят, какие направления станут приоритетными в ближайшие несколько лет.