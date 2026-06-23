В Наро-Фоминске врачей наградили в День медицинского работника

В канун профессионального праздника в Наро-Фоминске чествовали тех, кто ежедневно стоит на страже человеческого здоровья. В пятницу, 19 июня во Дворце культуры «Звезда» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника.

Главными героями вечера стали врачи, медсестры и фельдшеры, которые получили заслуженные награды и благодарности за свой самоотверженный труд. Зрительный зал встречал каждого награждаемого овациями — признанием профессиональных заслуг и человеческой благодарностью.

У каждого, кто посвятил себя медицине, своя история. И, как показало торжество, многие из них пришли в профессию по семейной традиции. Яркий пример — Ольга Черноярова, которая возглавляет терапевтическое отделение Наро-Фоминской больницы. Выпускница престижного Московского медуниверситета имени Семашко, она начала трудовую деятельность 1 сентября 1990 года. И с того дня ни разу не усомнилась в выборе — по примеру мамы, много лет проработавшей медсестрой.

«Конечно, это непросто — видеть боль и слезы, но быть полезной людям дорогого стоит», — признается Ольга Сергеевна.

Жизненный путь медика стал ориентиром и для следующего поколения: сын Ольги Чернояровой уже окончил медицинский факультет РУДН, и вскоре получит специальность кардиореаниматолога.