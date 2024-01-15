Телеканал NHK: в небе над Японией пролетел «огненный шар»

Над Японией пролетел «огненный шар», жители сообщали о звуках взрыва, передает телеканал NHK.

Яркий объект появился на небе на несколько лет. По оценке астронома из музея Хирацука в префектуре Канагава Даичи Фуджи, шар пролетел над Канагавой в сторону префектуры Нагано.

Специалист считает, что по всем приметам это был крупный метеорит.

Однако в японских соцсетях обсуждают и другую версию явления, связывая появление огненного шара с военными учениями КНДР.

В конце декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян без раздумий ответит ядерной атакой на действия противников, ставящих под угрозу существование страны.