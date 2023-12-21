Ким Чен Ын пригрозил врагам КНДР незамедлительным ядерным ударом
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Пхеньян без каких-либо раздумий ответит атакой ядерным оружием при малейшей провокации, ставящей под угрозу существование Северной Кореи и всего корейского народа, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Как сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи), минувшим днем Ким провел совещание с военными страны, принимавших непосредственное участие в недавних учебных запусках межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
«Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия», - цитирует ЦТАК заявление северокорейского лидера.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила два запуска МБР в сторону Японского моря. Действия Северной Кореи вызвали резкий протест со стороны руководства Японии.