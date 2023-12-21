Ким Чен Ын пригрозил врагам КНДР незамедлительным ядерным ударом

«Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия», - цитирует ЦТАК заявление северокорейского лидера.