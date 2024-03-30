В некоторых районах Одессы полностью пропали вода и электричество — СМИ

Ряд результативных атак российских войск ракетами и ударными дронами повредил в Одессе ряд инфраструктурных объектов. В результате чего в некоторых районах Одессы пропали электричество и водоснабжение.

Как сообщает украинское издание «Думская», аварийные бригады пытаются решить проблему, но это не так просто.

«В некоторых районах города пропал свет... У некоторых также пропала вода», — приводится в публикации.

Отмечается, что на территории Одесской области сейчас работают украинские силы противовоздушной обороны.

Ранее мы сообщали, что российские десантники нанесли более 40 ударов дронами по ВСУ под Артемовском, уничтожив большое количество личного состава и техники.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.