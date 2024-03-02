В немецких соцсетях начали блокировать обсуждавшие удар ракетами Taurus по Крымскому мосту аккаунты

Как пишет Bild, блокировка аккаунтов производится по настоянию бундесвера.

«В соцсети X заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы немецких военных, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту», — утверждает таблоид.

Минувшим днем главред RT Маргарита Симоньян в соцсети опубликовала аудиозапись разговора, который велся несколькими высокопоставленными офицерами бундесвера, обсуждавшими атаку на Крымский мост 10-ю или 20-ю дальнобойными ракетами Taurus. Со слов журналиста, имеющееся в распоряжении аудио содержит много интересного и говорит само за себя.

Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ начало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии, связанных с Крымским мостом.