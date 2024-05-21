На Украине задержали женщину-инвалида, которая помогла укрыться от армии с помощью фиктивного брака

В Львовской области задержали женщину с инвалидностью по подозрению в заключении фиктивного брака для выезда мужчины за границу, сообщает национальная полиция Украины.

Отмечается, что дама была задержана при получении $5 тысяч.

Не уточняется, как полицейские определили, что брак был фиктивным. Судя по всему, мужчина успешно выехал за границу в качестве сопровождающего, а женщина затем вернулась домой, где ее поджидали полицейские.

После вступления в силу ужесточенного закона о мобилизации украинские города практически опустели. Мужчины призывного возраста стараются не выходить на улицу и избегают официального устройства на работу.

Владимир Зеленский также подписал закон о мобилизации в армию лиц, отбывающих наказание в колониях.