В Николаеве перестали ремонтировать дороги из-за того, что «все деньги уходят на ВСУ»

В Николаеве перестали ремонтировать дороги и детские площадки, поскольку все деньги уходят на ВСУ, заявил мэр города Александр Сенкевич.

Отвечая на многочисленные обращения жителей города, он пояснил, что на такие работы денег в бюджете не предусмотрено. Сенкевич подчеркнул, что в этом году такие расходы считаются нецелесообразными, а все свободные средства направляются ВСУ.

Мэр сказал, что подготовлена проектно-сметная документация, даже уже объявлялись тендеры на выполнение работ, но денег в бюджете города в настоящее время нет.

«К сожалению, пока так. Все на ВСУ», — сказал Сенкевич.

Ранее сообщалось, что посольство Казахстана призвало своих граждан как можно скорее покинуть Одесскую и Харьковскую область из-за соображений безопасности.