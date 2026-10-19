В Нижегородской области почти 1,3 тыс. семей воспользовались прокатом детских вещей

В Нижегородской области для семей с малышами до двух лет работает сеть пунктов проката вещей первой необходимости. С начала 2026 года такой возможностью уже воспользовались 1294 семьи, а всего в регионе действуют 22 таких пункта. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области.

Программа рассчитана на граждан РФ, которые постоянно живут или временно находятся в регионе и воспитывают детей до двух лет. Причем получить поддержку могут не только многодетные, молодые и студенческие семьи, но и одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие, а также семьи участников СВО. Таким образом, охват получается широким, а сама услуга ориентирована на те категории, где расходы на малышей особенно ощутимы.

Чаще всего родители берут напрокат стульчики для кормления, прогулочные коляски, автокресла для детей от полугода, электрокачели и кровати-манежи. Эти вещи быстро становятся ненужными по мере роста ребенка, а стоят дорого, поэтому прокат позволяет избежать лишних трат. Важно, что воспользоваться услугой могут даже те, кто живет в районах, где собственного пункта проката нет: механизм позволяет получить необходимое через управления соцзащиты. Для оформления достаточно обратиться в местное управление социальной защиты и предоставить документы, подтверждающие право на поддержку. Никаких сложных процедур или дополнительных сборов не предусмотрено — все максимально приближено к нуждам семей.

Последствия такой меры ощутимы сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, семьи экономят существенные суммы на покупке дорогостоящих, но недолговечных детских товаров. Во-вторых, поддержка адресована тем, кто в ней особенно нуждается: многодетным, студенческим, малоимущим, семьям с детьми-инвалидами и семьям участников СВО. Это снижает финансовую нагрузку и позволяет направить сэкономленные средства на другие нужды ребенка. В-третьих, прокат способствует более рациональному использованию ресурсов: вещи не пылятся на складах, а передаются тем, кому они нужны здесь и сейчас. Наконец, расширение сети пунктов даже в отдаленных районах говорит о том, что власти стремятся сделать помощь доступной, а не только формальной.

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