Коляска на площадке в подъезде: безобидная привычка или повод для штрафа? Юрист дал точный ответ

Детская коляска под дверью, велосипед на площадке, полка для обуви в общем коридоре — такую картину можно встретить в большинстве домов. Многие воспринимают подъезд как продолжение собственной квартиры. Однако с точки зрения закона это не так: оставленные в местах общего пользования предметы способны нарушать нормы пожарной безопасности. О том, что именно запрещено там держать и в каких случаях накладывают штраф, REGIONS рассказал юрист Андрей Лаврентьев.

Что говорят правила о вещах в подъезде

Лестничные клетки, коридоры и площадки относятся к местам общего пользования. Использовать их в качестве личной кладовой нельзя.

Основная опасность возникает тогда, когда предметы сужают проход, перекрывают пути эвакуации или затрудняют доступ к пожарному оборудованию. МЧС отдельно обращает внимание на велосипеды, самокаты и детские коляски, оставленные в подъездах.

Кроме того, запрещено обустраивать на лестничных клетках кладовые и держать под лестничными маршами и площадками горючие материалы. Так что идея поставить в общем коридоре шкаф для обуви или организовать небольшой «тамбур-склад» может обернуться неприятностями, даже если соседи долго не высказывали претензий.

«Сам по себе тот факт, что человек оставил коляску или велосипед за дверью своей квартиры, еще не означает, что ему автоматически выпишут штраф. Но если предмет находится на пути эвакуации, перекрывает проход, мешает открыть дверь или затрудняет доступ к инженерному и противопожарному оборудованию, это уже может быть нарушением. То же самое касается обувных шкафов, коробок, мебели и других вещей», — рассказал Лаврентьев.

Размер штрафа за нарушение

Согласно информации, предоставленной юристом, за несоблюдение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрено предупреждение или штраф:

для граждан — от ₽5 до 15 тыс.;

для должностных лиц — до ₽30 тыс.;

для индивидуальных предпринимателей — до ₽60 тыс.;

для юридических лиц — до ₽400 тыс.

Где хранить вещи безопасно

По словам Андрея Лаврентьева, надежнее всего держать велосипед, коляску и сезонную обувь внутри квартиры либо в специально отведенном помещении. Если в доме оборудована колясочная или отдельная зона для хранения, пользоваться ею можно по установленным правилам.

Куда обращаться, если сосед захламил проход

Когда сосед оставляет вещи в проходе и не реагирует на замечания, первым делом стоит обратиться в управляющую организацию. При проблемах с соблюдением требований пожарной безопасности жильцы вправе обратиться в органы государственного пожарного надзора. МЧС рекомендует по вопросам захламления мест общего пользования направлять обращения в управляющую компанию и жилищную инспекцию.

«Распространенная ошибка — считать, что если несколько соседей согласны на хранение вещей в коридоре, то это автоматически делает его законным. Решение жильцов не отменяет требований пожарной безопасности. Если имущество мешает эвакуации или создает другую опасность, его могут потребовать убрать», — пояснил юрист.

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