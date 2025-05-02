В номере отеля на Бали нашли тело российского бизнес-коуча Афонина с пакетом на голове

В номере отеля на Бали нашли тело российского бизнес-коуча Артема Афонина с пакетом на голове, сообщает TribunLampung. Как дополняет SHOT, также у Афонина на шее был ремень.

Изначально сотрудник отеля в Северной Куте на Бали, где остановился блогер, постучался в номер, чтобы провести в нем уборку. Однако никакого ответа от Афонина не последовало. При этом обувь мужчины стояла у закрытой двери.

На следующий день гость также не открыл дверь. Работник отеля заглянул внутрь номера через окно и заметил тело Афонина. Блогер лежал на полу с пакетом на голове, на его шее был кожаный ремень. Местные жители и сотрудники отеля выломали дверь и вызвали полицию. Тело бизнес-коуча отправлено на экспертизу.