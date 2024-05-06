В Новгородской области малолетний хулиган сбросил с балкона стекло на 3-летнюю девочку, ребенок при смерти в реанимации

Как проинформировали в прокуратуре Нижегородской области, инцидент произошел накануне в субботу, 5 мая, в Старой Руссе. Там стекло из оконной рамы рухнула с высоты пятого этажа на трехлетнюю девочку, когда ребенок выходил с родителями из аптеки.

Причиной падения стекла стал девятилетний мальчик, который, шалости ради, швырнул его с балкона на улицу. Девочка в бессознательном состоянии была экстренно госпитализирована в больницу. Сейчас врачи в реанимации борются за ее жизнь.

«В настоящее время ребенок госпитализирован в отделение реанимации медицинского учреждения», – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранителями проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Уточняются благополучие семьи и условия воспитания девятилетнего хулигана.

«Прокурор области Сергей Швецов поручил провести проверку. Ведомство планирует дать оценку условиям жизни и воспитания мальчика, а также работе с семьей компетентных органов и учреждений», – добавили в надзорном ведомстве.

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