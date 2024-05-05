Семья с ребенком подорвалась на мине у Николаевки в ДНР

Как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, инцидент произошел сегодня в воскресенье, 5 мая, в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа.

По его словам, муж с женой ехали с ребенком на автомобиле и подорвались на вражеской мине. Сразу на место была вызвана скорая помощь. Супругам потребовалась экстренная госпитализация.

«Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок не пострадал», — написал Пушилин в своем аккаунте в соцсетях.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.