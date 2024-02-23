В Новороссийске врачи спасли подростка-экспериментатора с 40 магнитами в уретре

Специалисты детского хирургического отделения помогли 14-летнему пациенту с 40 магнитными шариками, которые застряли в уретре. Подросток поместил их туда в качестве эксперимента, сообщает «Новороссийский рабочий».

Подросток обратился в больницу с жалобами на инородное тело в мочевом пузыре. После обследования и проведенной уретроскопии с цитоскопией выяснилось, что в уретре застряли 40 металлических шариков.

Пациент честно признался врачам, что изучал свое тело и хотел поэкспериментировать, но не подумал о последствиях.

Врачи пытались достать шарики эндоскопически, но это оказалось невозможно. Тогда была проведена открытая операция. Все прошло успешно: теперь здоровью и жизни подростка ничего не грозит.

Специалисты напомнили, что такие эксперименты опасны, так как могут привести к дисфункции органа, а также спровоцировать инфекционно-воспалительный процесс. Вкупе это может создать опасную для жизни ситуацию.

Ранее сообщалось, что ребенок во Владивостоке наелся магнитов и попал на операционный стол.