Во Владивостоке ребенок попал в реанимацию из-за 48 магнитов в кишечнике

Ребенок из Владивостока наелся магнитов, которые осложнили работу кишечника. Его экстренно доставили в больницу на операционный стол, сообщает издание «Vse42.ru» .

Спасением годовалого ребенка из Приморья занялись хирурги детской краевой №1. Они достали из кишечника годовалого ребенка 48 магнитов во время операции. Аналогичную операцию провели и с трехлетним пациентом.

«У годовалого ребенка (только вслушайтесь!) было удалено 48 магнитов! И 18 – у трехлетнего. Вообще, что только не достают наши детские хирурги», — отметил главврач Краевой детской клинической больницы № 1 Инна Зеленкова.

Магниты — это опасные инородные тела для кишечника. Они способны вызвать серьезные осложнения, так как распределяются по органу и соединяют стенки, нарушая нормальное положение кишки.

В приморском учреждении отметили, что случаи с магнитами — не редкость, но чаще маленькие дети попадают в отделения реанимации с ожогами, отравлениями и кататравмами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли ребенка, проглотившего магнитный конструктор.