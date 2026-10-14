В Новосибирской области ликвидировали медведя весом около 500 кг

Фото: [ Выход медведей в уличный вольер после зимней спячки в Московском зоопарке/Медиасток.рф ]

В Новосибирской области ликвидировали медведя, который неоднократно нападал на сельскохозяйственных животных. По визуальной оценке, вес хищника составлял около 500 килограммов. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, пишет РИА Новости .

По данным ведомства, с весны 2025 года по август 2026-го медведь регулярно появлялся возле мест выпаса скота в Венгеровском районе. За это время он, предположительно, загрыз около 40 животных. В министерстве отметили, что хищник долгое время питался мясом домашнего скота.

В Минприроды также сообщили, что своевременные обращения о нападениях не поступали. Информация стала известна позднее, из-за чего оперативно отреагировать на ситуацию и принять необходимые меры было сложнее.

После ликвидации медведя угрозы со стороны этого животного больше нет, подчеркнули в ведомстве.

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